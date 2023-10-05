Politika

İngiltere: Kürdistan Bölgesi'nin varlığını destekliyoruz

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HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'nin varlığına tam destek verdiğini söyledi.

James Cleverly, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile doğrudan ve dostane ilişkilere sahip olduğunu belirterek, İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi’ne tam destek verdiğini vurguladı.

İngiltere’deki Muhafazakar Parti'nin yıllık konferansına katılan Kürt asıllı, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Üyesi Falah Hasan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın içerisinde bulunduğu son durumun ele alındığı görüşmede, Irak'taki bazı siyasi partiler ve siyasetçilerin, on binlerce Kürt evladının kanıyla kurulan Kürdistan Bölgesi'nin kimliğini yok etmeye çalıştıklarına değinildi.

Kürdistan Bölgesi’nin varlığının İngiltere hükümeti için önemli olduğunu kaydeden Bakan Cleverly, Kürdistan milletine teşekkür ederek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’nin varlığına her zaman tam destek vereceğini dile getirdi.

Kendisini Kürdistan Bölgesi’nin yakın dostlarından gören Bakan Cleverly, Kürdistan Bölgesi’ni tekrardan ziyaret etmeyi umut ettiğini bildirdi.

James Cleverly-Falah Hasan
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