Türkiye’den Haseke'ye SİHA saldırısı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Rojava’nın Haseke kentinde Suriye Demokratik Güçleri’ni (DSG)silahlı insansız hava araçlarıyla hedef alması sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde TSK’nin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Haseke kentinde bulunan DSG karargahlarını hedef aldığı belirtildi.

DSG’ye yakınlığıyla bilinen yayın organlarına göre TSK tarafından hedef alınan karargahların kent merkezinde bulunması dolayısıyla 3 DSG üyesi yaralandı.

Suriye Demokratik Güçleri (DSG) kontrolünde bulunan Haseke, son 24 saatte ikinci kez TSK tarafından hedef alındı.

PKK’ye yakınlığıyla bilinen ANF'den yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana TSK’nin Haseke’ye hava saldırıları düzenlediği bildirilirken, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

Bombardımanlarda bir aracın ve bölgede bulunan bir kampın hedef alındığı aktarıldı.

ANF'den 5 Ekim'de yapılan açıklamada ise TSK'nin Heseke’de "sivil altyapıları" bombaladığı kaydedilirken, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.