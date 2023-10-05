Bakan Bayraktar: Petrol akışı Irak hükümetine bağlı

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Türkiye, Ceyhan limanından petrol akışının, Irak hükümetinin harekete geçmesi sonucunda gerçekleşeceğini bildirdi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV’de katıldığı programda, Ceyhan limanından askıya alınan petrol akışına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Bayraktar, 2 Ekim’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansında yaptığı açıklamada, Ceyhan boru hattının 4 Ekim itibarıyla sevkiyata hazır olduğunu söylemişti.

Ceyhan limanından petrol akışının 1977’de başladığını hatırlatan Bakan Bayraktar, 46 yıldır petrol akışının kesintisiz devam ettiği boru hattının Türkiye’nin arz güvenliği ayrıca dünya petrol piyasaları için önemli bir güzergah olduğunu bildirdi.

Irak'ın gereken kapasitenin altında petrol sevkiyatı yaptığını belirten Bayraktar, “Malumunuz Irak’ta yaşanan savaşlar, siyasi istikrarsızlık, terör gibi birçok etkiyle beraber Irak tarafından hep hatta kesintili veya olması gereken kapasitenin altında petrol sevkiyatı yapılabildi.” dedi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi ardından mart ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle boru hattında oluşan hasarları uluslararası standartlarda onardıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, incelemeleri, onarımları ve bakımları Iraklı yetkililerle paylaştıklarını bildirdi.

Bayraktar, “Pazartesi Abu Dabi’de ilan ettiğimiz şu, çarşamba günü itibariyle hat operasyona hazırdır, petrolün Ceyhan’da depolanmasına ve dünya piyasalarına gitmesiyle alakalı hiçbir eksik yoktur. Bunu karşı tarafa bildirdik ve tüm dünya ile paylaşmış olduk.” ifadesini kullandı.

Petrol akışının başlamasına ilişkin Bayraktar, “Petrol akışı, Irak hükümetinin üretimi doğrultusunda ortaya çıkacak bir konudur.” açıklamasında bulundu.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı durduruldu.

Irak Temsilciler Meclisi Petrol ve Enerji Komitesi Üyesi Sabah Subhi, K24’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Irak’ın petrol ihracatında Ürdün'e benzer şekilde varil başına 13 dolar indirim talep ettiğini belirtti.

BOTAŞ’ın varil başına 7 dolar talep ettiğini de söyleyen Sabah Subhi, “Doğrusu Irak hükümetinin Türk hükümetinin bu koşullarıyla sorunları var.” dedi.