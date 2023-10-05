Uluslararası Koalisyon Rojava'da Türkiye'ye ait İHA'yı düşürdü

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Uluslararası Koalisyon'un, Rojava’nın Haseke ketindeki karargahı yakınlarında Türkiye’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon, Haseke’de bulunan karargahı yakınlarında Türkiye’ye ait olduğu belirtilen bir İHA’yı düşürdü.

Şu ana kadar Uluslararası Koalisyon ve Türkiye Savunma Bakanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TSK, son 24 saatte 10'dan fazla kez Haseke, Dirk, Amude ve Kobane çevresindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait üs ve karargahları hedef aldı.

Son bilgilere göre saldırılarda 11 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Türkiye’nin Rojava’da SDG’ye yönelik düzenlediği saldırılar, Ankara’da PKK’nin üstlendiği İçişleri Bakanlığını hedef alan bombalı saldırının ardından yoğunlaştı.