Türkiye'den kara operasyonu tehdidi!

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Irak'ta kara operasyonları düzenlemenin Türkiye’nin “meşru hakkı” olduğunu söyledi.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gitti. Bakan Abbasi’nin Türk mevkidaşı Güler’den resmi davet aldığı biliniyor.

Türk basınının MSB kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, "hudut güvenliğinin sağlanması maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Türkiye’nin operasyon yapması en doğal hakkı" olduğu vurgulandı.

Açıklamanın, Bakan Abbasi’nin Ankara ziyareti sırasında gelmesi dikkat çekti.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ekim 2023’te, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünün bombalı saldırıyla hedef alındığını, olayda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

PKK yaptığı açıklamayla, hafif ticari araçla gerçekleştirilen bombalı saldırıyı üstlenmişti.

Saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), sınır ötesindeki PKK noktalarına yönelik operasyonlar düzenlediği görülüyor.

Task Örgütü Başkanı Osman Ali, K24’e yaptığı açıklamada, “4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye Milli Güvenlik Yüksek Kurulu toplandı ve operasyon yapılması yönünde çeşitli kararlar almış görünüyor. 2 Ekim’de Erdoğan mecliste yaptığı açıklamada, ‘düşmanlar bir gecede Kuzey Irak'ta olabileceğimizi bilmeli’ demişti. Irak Savunma Bakanı’nın Türkiye ziyaretinin bu konuyla ilişkisi var.” dedi.

Ali, "PKK'nin Ankara'da İçişleri Bakanlığına saldırısı Kürt meselesine hiçbir fayda sağlamadı, ancak uluslararası toplum tarafından kınanmasına yol açtı." diye konuştu.