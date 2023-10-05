Politika

SOHR Direktörü: Türkiye, SDG karargahları yanı sıra sivil yerleri de hedef alıyor

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SOHR Direktörü: Türkiye, SDG karargahlarının yanı sıra sivil yerleri de hedef alıyor
SOHR Direktörü: Türkiye, SDG karargahlarının yanı sıra sivil yerleri de hedef alıyor
kürdistan Rojava Kürdistanı İHA saldırıları

HABER MERKEZİ

SOHR Direktörü  Rami Abdurrahman yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezlerinin yanı sıra sivil yerleri de hedef aldığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Direktörü Rami Abdurrahman, Türkiye'nin bugünkü saldırılarının Rojava Kürdistanı'na yönelik olduğunu, Türkiye'nin sadece SDG güçlerini değil, sivil bölgeleri de hedef aldığını, bugünkü bombalama nedeniyle insani yardım kuruluşlarının bir göçmen kampındaki çalışmalarını durdurduğunu söyledi.

Rami Abdurrahman Türkiye’nin Rojava saldırıları ile ilgili K24'e şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye Suriye'nin Kuzeydoğusunu hedef alıyor, eğer gerçekten askeri yerleri hedef almak isteseydi onların  yerleri belli ama huzursuzluk yaratmak için sivil yerleri hedef alıyor. Türkiye’nin sivil yerleri hedef alan saldırıları terör projesi kapsamına girer ki bunun sahadaki silahlı güçleri hedef almasıyla hiçbir ilgisi yoktur."

Rami Abdurrahman, "Bu saldırılar nedeniyle Serê Kaniyê’deki  mülteci kampında birçok kurum çalışmalarını durdurdu. Bu saldırılarda sadece HSD savaşçıları öldürülmedi, siviller ve işçiler de öldürüldü" dedi.

Rami Abdurrahman, "Türkiye'nin bugünkü saldırıları çok kapsamlıydı. Uluslararası Koalisyon Güçleri de Türk İHA'sını düşürdü ama Uluslararası Koalisyon ciddi olsaydı Türkiye bu saldırıları başlatmaya cesaret edemezdi” diye ifade etti.

Bugün Türkiye Rojava Kürdistanı'nın farklı bölgelerine İHA'larla geniş çaplı bir saldırı başlattı, askeri üsleri ve hizmet merkezlerini bombaladı.

PKK'nin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlediği saldırı ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Rojava Kürdistanı'na yönelik operasyon yapacaklarını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rojava Kürdistan'ın altyapısına saldırı tehdidinde bulunarak, "Silahlı kuvvetlerimiz ve istihbaratımız için meşru hedefler haline geldiler" dedi.

 

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