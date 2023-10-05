Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Salahaddin Üniversitesi 42. mezuniyet töreni gerçekleşiyor

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Erbil Salahaddin Üniversitesi 42. mezuniyet töreni, Başbakan Mesrur Barzani'nin katılımıyla Fransua Hariri Stadyumu’nda gerçekleşiyor.

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Salahaddin Üniversitesi Rektörü, öğretim görevlileri, öğrenci ve mezun yakınlarının katılımıyla Salahaddin Üniversitesi 42. Mezuniyet töreni gerçekleşiyor.

Erbil Salahaddin Üniversitesi Sözcüsü Saman Abdullah, K24'e yaptığı açıklamada, bugün 4 bin 612 öğrencinin mezuniyet diplomasını alacağını söyledi.

Erbil Salahaddin Üniversitesi Rektörü Dr. Kamran Yunus yaptığı açıklamada, törene Başbakan Mesrur Barzani, çok sayıda bakan ve hükümet yetkilisi ile konsolosluk temsilcilerinin katılacağını söyledi.

Salahaddin Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı için 5 binden fazla öğrencinin kabul edildiği bildirildi.

Erbil Salahaddin Üniversitesi, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin en eski ve en büyük üniversitesidir. 1968 yılında Süleymaniye'de kuruldu ve 1981 yılında Baas rejiminin baskısı sonucunda Erbil'e taşındı.

İstatistiklere göre geçen yıla kadar 26.000'in üzerinde lisans öğrencisi ve 1.000'e yakın yüksek lisans öğrencisi bulunan üniversitenin, 1.700'ün üzerinde akademik personeli ve 4.000'e yakın çalışanı bulunuyor.

Erbil Salahaddin Üniversitesi, 16 fakülte, 95 bilimsel bölüm ve çeşitli araştırma ve bilim merkezlerinden oluşmaktadır. Bilimsel düzeyde, her zaman Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın en iyi üniversitelerinden biri olmuştur.