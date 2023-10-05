Başbakan Mesrur Barzani'den öğretmenlere: Vazgeçmeyin çünkü biz de vazgeçmeyeceğiz

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'deki Salahaddin Üniversitesi'nin 42. mezuniyet töreninde, bilgili bir toplum oluşana kadar hükümetin eğitim sektörünü ve öğretim sistemini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Erbil Salahaddin Üniversitesi'nin 42. mezuniyet töreninde bir konuşma yaparak mezunları, ailelerini, öğretmenlerini ve üniversite rektörlüğünü tebrik etti.

Mezunlara başarı ve parlak bir gelecek dileyen Başbakan Mesrur Barzani, hükümetin gençlere ve mezunlara iş fırsatları bulma, fikirlerini ve çalışmalarını tanıtma konusunda destek verdiğini yineledi.

Başbakan, bugün uzmanlık ve bilimsel derecelere sahip gençlerden oluşan bir sınıfı daha yetiştiren eğitim sürecindeki çabalarından ve sürekliliğinden dolayı Üniversite Rektörü'ne, Üniversite Konseyi'ne ve Salahaddin Üniversitesi öğretmenlerine teşekkür etti.

Başbakan Mesrur Barzani konuşmasında Kürdistan Bölgesi öğretmenlerini Öğretmenler Günü münasebetiyle tebrik ederek geçmişteki direniş ve devamlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Eğitim sektörünün ve eğitim sisteminin geliştirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını anlatan Başbakan, hedeflerinin Kürdistanı; birikimli, bilgili bir toplum haline getirmek olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, herkesin iş, istihdam bulmak istediğini belirterek, reformlar ve iş kanunu yoluyla özel sektördeki çalışma koşullarını kamu sektörüne benzer hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Yeni çalışma sahaları sağlamaya, gençlerin iş bulmalarına yardımcı olmaya devam etmeye çalıştıklarına vurgu yapan başbakan, işverenlerden Kürdistan Bölgesi gençliğinin en az yüzde 75'ini istihdam etmelerini istediklerini söyledi.

Başbakan konuşmasında, : "Geçtiğimiz günlerde özel sektörün de desteğiyle gençlerin çalışmaya devam etmelerine yardımcı olacak ve onları işlerini geliştirmeye teşvik edecek projelere kredi sağlayan projeler duyurmuştuk" dedi.

Hükümet çalışmalarına da değinen Mesrur Barzani gençlerinde desteklerini beklediklerini belirterek, "Hükümet normal durumda olsaydı ve krizde olmasaydık, durum şu andan daha iyi olurdu, ancak Kürdistan gençliğinin ekonomik durumunun iyileşeceği konusunda her zaman geleceğe umutla bakmasını istiyoruz” dedi.

Başbakan, "Sadece doğal kaynaklar açısından değil, aynı zamanda Kürdistan'ın değişiminin, inşasının ve kalkınmasının motoru olabilecek çok değerli bir insan kaynağı ve bilinçli, akıllı bir genç nesille sahip zengin bir ülkemiz var. Hayal kırıklığı yaratan çabalara boyun eğmeyecek ve Kürdistan'ın geleceğine iyimserlikle bakacağız."

Başbakan Barzani, "Kürt halkının Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nden beklentilerinin daha yüksek olduğunu biliyorum ve vatandaşlarımızın koşullarını iyileştirmek ve Kürdistan Bölgesi'ni daha da geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.