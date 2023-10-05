Erbil Başkonsolosu, ‘Alman Birliği Günü’ kutlamaları dolayısıyla resepsiyon düzenledi

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Almanya Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher, ‘Alman Birliği Günü’ kutlamaları münasebetiyle resepsiyon düzenlendi.

Klaus Streicher, ‘Alman Birliği Günü’ kutlamasında yaptığı açıklamada, Almanya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin güçlü olduğunu söyledi.

Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher, Almanya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile güçlü ilişkileri olduğunu belirterek, “Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizayi ve Erbil'deki yabancı konsoloslar, bugün Erbil'de ‘Alman Birliği Günü'nü kutladı.

Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher, ‘Alman Birliği Günü’ münasebetiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sizleri Ulusal Günümüze davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz. yeni Irak Büyükelçimizin mesajını sizlere iletmekten mutluyum. Yakın zamanda Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyor.”

Klaus Streicher, "Kürdistan Bölgesi ile siyasi ve ekonomik olarak güçlü ilişkilerimiz var. İkili ticaret ilişkilerimiz koronavirüs döneminde yavaşladı. Yeniden yoğun bir şekilde devam edeceğini umuyorum" dedi.

Almanya'nın Erbil Başkonsolosu, “Almanya Dışişleri Bakanı'nın Mart ayındaki başarılı ziyaretini ve Başkan Barzani'nin Haziran ayında Berlin'e yaptığı ziyareti hepimiz hatırlıyoruz.

Almanya'nın Irak'la özellikle de Kürdistan Bölgesi'yle uzun süredir devam eden yakın ve dostluk ilişkileri, Irak ve Kürdistan Bölgesi ile çok yönlü koordinasyonumuz devam edecek.”

Almanya’nın Erbil Başkonsolosu açıklamasının sonunda şunları belirtti: “Temel hizmetlerden yeniden inşaya, rehabilitasyondan kalkınmaya, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişileri desteklemeye devam edeceğiz.”