Sefin Dizeyi: Almanya hükümet ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde Kürdistan Bölgesi'ne destek verdi

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Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizayi, Almanya'nın Kürdistan Bölgesi'ne hem hükümet düzeyinde hem de sivil toplum kuruluşları düzeyinde destek verdiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, bugün Erbil'de düzenlenen Almanya'nın yeniden birleşmesinin yıldönümü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Alman hükümeti ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerin güçlü olduğunu söyledi.

Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi, Alman hükümetiyle özellikle ekonomik ve akademik alanlarda ilişkilerini güçlendirmeye ve desteklemeye hazır olduğunu belirterek. Alman hükümetinin geçmişte Kürdistan Bölgesi'ne özellikle eğitim alanında yardımcı olduğunu söyledi.

Dış İlişkiler Ofisi Başkanı, Alman hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne yardım ettiğini, STK'ların da Kürdistan Bölgesi'ne yardım ve destek sağlama da rol oynadığını belirtti.

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri olan Almanya, özellikle Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas rejiminin devrilmesinden sonra, Kürdistan Bölgesi ile güçlü ilişkiler içinde oldu. Erbil'de konsolosluk açan ilk ülkelerden biri Almanya oldu.

Monger Miller, Alman Konsolosu’nun Kürdistan Bölgesi’nde açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, konsolosluğun açılmasının Almanya'nın Kürdistan'a ilgisinin bir göstergesi olduğunu belirtti ve Almanya’nın Kürdistan Bölgesi'nde yeniden imar ve kalkınma projelerine katkı sunmak istediğini söyledi.