Pentagon Sözcüsü: Türk insansız hava aracının düşürülmesi meşru müdafaa amaçlıydı

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Pentagon sözcüsü Pat Ryder, “Türk insansız hava aracı güçlerimize yönelik bir tehditti. Türk SİHA’sının düşürülmesi meşru müdafaa amaçlıydı” dedi.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder düzenlediği basın toplantısında, "Türk insansız hava aracının düşürülmesi meşru müdafaa amaçlıydı ve Türkiye'nin saldırı niyetinde olduğuna dair hiçbir belirti yok" dedi.

Pentagon sözcüsü, Türk SİHA'sının güçlerine yönelik bir tehdit olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye'deki bombalamalarından endişe duyuyoruz" dedi.

Ryder, "Türkiye bizim yakın müttefikimizdir ve PKK'ya karşı mücadelede onu destekliyoruz. Türkiye, halkını ve ülkesini koruma hakkına sahiptir" dedi.

Pentagon sözcüsü, Türkiye'yi Suriye'ye yönelik saldırılarında ABD güçleriyle koordine etmeye çağırdı.

Pat Ryder, Türk insansız hava aracının düşürülmesinin kaza olduğunu söyledi.

Pentagon sözcüsü, IŞİD'e yönelik operasyonların başarısı hakkında ki K24’ün sorusuna şu yanıtı vermişti: “IŞİD'e yönelik operasyonun başarısının nedeni, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki koordinasyondu.”

Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde düşürdüğü Türk SİHA'sının ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağıyla düşürüldüğünü söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, insansız hava aracının koalisyon güçleri tarafından düşürüldüğünü, Pentagon yetkilisi dronun hangi tarafa ait olduğu konusunda ayrıntı vermedi.

Bu arada Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yaptığı açıklamada, Türk güçlerinin Perşembe günü sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere bir dizi saldırı başlattığını söyledi.

SDG açıklamasında, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye hava sahasını 15'ten fazla insansız hava aracıyla, çok sayıda üs, altyapı, hizmet tesisi ile petrol ve akaryakıt istasyonlarını hedef aldığını, vurulan bazı bölgelerin sivil alanlar olduğunu belirtti.