Politika

MSB duyurdu: Bir asker hayatını kaybetti

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Bir asker hayatını kaybetti
Bir asker hayatını kaybetti
türkiye tsk PKK Çatışma

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini  açıkladı.

MSB, PKK’ye yönelik Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Recep Parlak'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023 tarihinde yaralanan P.Uzm.Çvş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi.

 

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