Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Ezidi kardeşlerimizin hak ve taleplerini desteklemeye devam edeceğiz

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Başbakan Mesrur ​​Barzani, Ezidi Kürtlerin Cema Bayramını kutladı
Başbakan Mesrur ​​Barzani, Ezidi Kürtlerin Cema Bayramını kutladı
kürdistan Ezdi Kürtler Cema Bayramı Başbakan Mesrur Barzani

HABERMERKEZİ

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Ezidi Kürtlerin Cema Bayramı münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında, "Ezidi kardeşlerimizin hak ve taleplerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin Ezidi Kürtlerin Cemaat Bayramı münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajı şu şekilde:

“Ezidi Miri, Baba Şeyh, Ruhani Meclisi, Kürdistan'daki ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimizin Cema Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınızı huzur ve mutluluk içinde geçirmenizi temenni ediyorum.

Bu vesileyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin Ezidi kardeşlerimizin hak ve taleplerini desteklemeye devam edeceğini yineliyoruz.

Hepinizin Kurban Bayramı kutlu olsun.”

Irak, Ezidilerin Cema Bayramı'nı resmi olarak kabul etti. Bayram boyunca Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta 8 gün resmi tatil ilan edildi. Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında, Cema Bayramı'nın resmi bayram olarak kabul edilmesi ve her yıl bayramın kutlandığı 6-14 Ekim tarihlerinin resmi tatil olması kararlaştırıldı.

Ezidi Kürtler her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında en büyük hac bayramı olan Büyük Cema (toplanma) Bayramı'nı inançları açısından kutsal sayılan Laleş İbadethanesi’nde bir araya gelerek kutluyor.

 

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