Irak’tan vatandaşlarını Hol Kampı'ndan geri getirmek için dört aşamalı plan

HABER MERKEZİ

Irak hükümeti, Hol Kampı’ndan tüm vatandaşlarını geri getirmek için dört aşamalı plan geliştirdi.

Irak hükümeti, BM kuruluşlarının yardımıyla Rojava Kürdistanı’nın Hol Kampı’ndan vatandaşlarını geri getirmek için yeni bir plan başlattı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci yaptığı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin Iraklı ailelerin Hol Kampı'ndan geri getirilmesine ilişkin koşulların tamamlanmasının önemini vurguladığını söyledi.

Onaylanan plana göre, rehabilitasyon grubu, entegrasyon grubu, çocuklara yönelik hukuki koruma grubu, Yüksek Yargı Konseyi başkanlığındaki güvenlik ve hukuki sorumluluk grubu ve uluslararası teknik gruptan oluşan dört teknik grup birlikte çalışacak. Geliştirilen plan hedefinin Hol Kampı’ndaki tüm ırak vatandaşlarının geri getirilmesi olduğu kaydedildi.

BM rakamlarına göre Hol Kampı'nda 30 bin Iraklı, 20 bin Suriyeli ve yaklaşık 10 bin diğer ülkelerden olmak üzere 50 ülkeden yaklaşık 60 bin kişi bulunuyor.

Yaklaşık 20 bin Iraklı ve Suriyeli çocuğun yanı sıra 2 bin 500 yabancı IŞİD savaşçısı ailesi bulunuyor ve bunların çoğu, IŞİD’in Bağuz'da yenilgiye uğratılmasından bu yana kampta tutuluyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, şu ana kadar pek çok ülkenin kamplarda yaşayan vatandaşlarını ülkelerine geri getirme konusunda isteksiz olduğunu belirterek, "Başta Kazakistan ve Kosova, Rusya ve Özbekistan olmak üzere yalnızca 25 ülke kamplardaki vatandaşlarını ülkelerine geri getirme isteğini dile getirdi."

ABD vatandaşlarının çoğunu kamptan tahliye etti ancak Avrupa Birliği ülkeleri onları geri getirmeyi reddetti.

Hol Kampı, 1991 yılı başında Körfez Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler tarafından Hol kasabasının güney eteklerinde inşa edildi. 2003 Irak savaşı sırasında da mültecilere barınak görevi gördü. 2014 yılında IŞİD mücadele sürecinde IŞİD’li aileler, Hol Kampı’na yerleştirildi. Rojava Kürdistanı ve Suriye’nin en büyük mülteci kampı olarak faaliyette.​