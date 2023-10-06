Neçirvan Barzani’den Cema Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt Ezidilerin Cema Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Neçirvan Barzani'nin Kürt Ezidilerin Cema Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı şu şekilde:

Kürdistan, Irak ve dünyanın her yerindeki tüm Ezidi kardeşlerimizin Cema Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Umarım huzurlu ve dinlendirici bir bayram tatili geçirirsiniz. Bu vesileyle geçmiş özel kutlama günlerimizin hepimiz için daha iyi bir şekilde geri dönmesini diliyorum.

Cema Bayramı vesileyle tüm Ezidi kardeşlerimize, her zaman onların hakları ve taleplerinin yanında olacağımızı, Kürdistan'da tüm etnik ve dini bileşenlerin huzur içinde yaşayacağı, kaçırılan Ezidileri kurtarmak için de çabalarımızın devam edeceğini bir kez daha garanti ediyoruz. Her yılın huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle.”