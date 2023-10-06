Ferhan Cewher: Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak ile komşu ülkeler arasındaki anlaşmalara katılmalı

HABER MERKEZİ

Siyaset uzmanı Ferhan Cewhwe, Irak ile komşu ülkeler arasındaki güvenlik anlaşmalarının daha önceki anlaşmaların devamı olduğunu, bundan sadece Kürdistan Bölgesi halkının mağdur olduğunu söyledi.

Farhan Jewher, K24'e yaptığı açıklamada, Irak ile komşu ülkeler arasındaki güvenlik anlaşmalarının daha önceki anlaşmaların devamı olduğunu, Kürdistan Bölgesi halkının bu güvenlik anlaşmalarının kurbanı haline getirildiğini söyledi.

Siyasi uzman, Irak, İran ve Türkiye arasında yenilenen anlaşmaların bu ülkelerin Kürdistan Bölgesi'ne saldırmasına imkan tanıdığı belirtti.

Komşu ülkelerin saldırıları nedeniyle 500'e yakın köyün yeniden inşa edilemediğini belirten Farhan Jewher, Kürdistan Bölgesi'nin bu ülkelerin güvenliğini tehdit eden silahlı grupları desteklediğini düşünmenin doğru olmadığını söyledi.

Farhan Jewher, Irak Savunma Bakanı Şabit Muhammed Abbasi'nin Irak ile Türkiye arasında mevcut olan güvenlik anlaşmasını yenilemek ve genişletmek üzere Kürdistan Bölgesi sınırları içerisindeki silahlı gruplara yönelik saldırı ve operasyonların yapılması amacıyla çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nin rızası olmadan bu anlaşmaların uygulanamayacağını belirten Farhan Jewher, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle koordinasyon içerisinde olunduğu takdirde anlaşmaların yerine getirilebileceğini, Kürdistan Bölgesi halkının da bu şekilde daha iyi korunabileceğini belirtti.

Siyasi uzman Farhan Jewher, Irak ve İran’ın son güvenlik anlaşmasında Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin de yer aldığını belirterek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve yetkililerinin Türkiye ile Irak’ın birlikte gerçekleştirdiği toplantılara katılması gerektiğine dikkat çekti.

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