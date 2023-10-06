Politika

Nargis Mohammedi, 2023 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

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Nargis Mohammadi, Nobel Barış Ödülüne aday
Nargis Mohammadi, Nobel Barış Ödülüne aday
İran Nobel Barış Ödülü Nargis Mohammadi aday

HABER MERKEZİ

İranlı insan hakları ve kadın hakları aktivisti Nargis Mohammadi, 2023 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Norveç'in Nobel Barış Ödülü komitesi başkanı Britt Rice Anderson, Norveç'in 2023 Nobel Barış Ödülü'nü insan hakları ve kadın hakları faaliyetleri ve İran'daki ezilen kadınların özgürlüklerini savunması nedeniyle Narges Mohammadi'nin aday gösterildiğini söyledi.

Şu anda cezaevinde bulunan Nargis Mohammadi, İran İnsan Hakları Savunucuları Konseyi'nin sözcüsü ve başkan yardımcısıdır.

İran İnsan Hakları Savunucuları Konseyi'nin başkanı, İranlı avukat ve insan hakları aktivisti Şirin Ebadi, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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