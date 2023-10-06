Türkiye, Rojava Kürdistanı'nda bir hastane ve elektrik santralini bombaladı

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Türk insansız hava aracı dün gece (İHA) geç saatlerde Rojava Kürdistanı’nın Derik kentindeki Korona Hastanesi’ni ve bir elektrik santralini bombaladı.

Yerel kaynakların K24'e verdiği bilgilere göre, dün gece Türk İHA’ları Derike bağlı Girê Vira köyündeki Kovid Hastanesini bombaladıktan sonra hastane tamamen yıkıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) yaptığı açıklamada, Türk insansız hava aracının Derik kentinin Siwêdi ilçesindeki elektrik santralini 3 kez bombaladığını ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve elektrik santralinde büyük maddi hasara yol açtığını açıkladı.

Siwêdi ilçesi elektrik santralı, Rimêlan petrol ve doğalgaz santralinin yakınında bulunuyor ve Cizîr bölgesine elektrik sağlıyor.

Dünden bu yana Türkiye tarafından Rojava Kürdistan'ın farklı ilçeleri altyapı, hizmet kurumları, akaryakıt ve petrol istasyonlarını hedef alındı ve bunun sonucunda çok sayıda kişi mağdur oldu.