Politika

Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 18 ölü

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dünya Meksika göçmen

HABER MERKEZİ

Meksika'nın güneyinde göçmenleri taşıyan otobüs devrildi. Olay sonucu 18 göçmen hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Oaxaca Başsavcılığının açıklamasına göre Oaxaca-Cuacnopalan otoyolunun 88. kilometresinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesiyle 3'ü çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

Oaxaca Devlet Sivil Koruma Koordinasyonu ölenlerin çoğunun Venezuelalı göçmenler olduğunu bildirdi.

Oaxaca Valisi Salomon Jara açıklamasında, kaza nedeniyle "derin" üzüntü duyduklarını belirterek yaralılara tıbbi destek sağlayacaklarını söyledi.

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