Hakan Fidan, Falih Feyyaz ve Hamis Hancer ile görüştü

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz ve Egemenlik Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer ile bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının, X hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan'ın 6 Ekim’de Ankara'da Falih Feyyaz ve Hamis Hancer ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, görüşmelerin detaylarına yer verilmedi.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, 4 Ekim’de Ankara’ya ziyaret gerçekleştirerek Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya gelmişti.

Türkiye Savunma Bakanlığından (MSB) görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınması konularının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Türk ve Iraklı yetkililer arasındaki görüşmeler, Türkiye'nin sınır bölgelerindeki PKK güçlerine karşı kara operasyonu tehdidinde bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

Türkiye, geçtiğimiz iki gün içerisinde, Rojava’da Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait birçok karargah ve üssü bombaladı. Türkiye Savunma Bakanlığının açıklamasına göre 15 noktaya bombardıman gerçekleştirildi.