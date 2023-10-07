İsrail ordusu: Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz

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Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusuyla çatışmalar yaşanırken, yaralılar olduğu bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.

İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu belirtilirken, İsrail ordusunun Sderot kentinin girişinde yolları kapattığı aktarıldı.

Haberde, Gazze çevresindeki yerleşim yerlerindeki bölgeye roket isabet etmesi sonucu İsrailli bir kadının öldüğü bilgisine de ver verildi.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.