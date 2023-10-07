Politika

MSB: Rojava'da 15 noktaya bombardıman gerçekleştirildi

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HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bulunduğu 15 noktaya bombardıman gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan 6 Ekim Cuma günü yapılan açıklamada, Rojava’da silahlı grupların bulunduğu noktaların hedef alındığı bildirilirken, SDG’ye ait karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 noktada bombardıman gerçekleştirildiği belirtildi.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada, Türk SİHA’sının düşürülmesi meşru müdafaa amaçlıydı. Ayrıca, Türkiye'nin saldırı niyetinde olduğuna dair bir belirti de yok.”  dedi.

Türkiye’ye ait SİHA’nın Koalisyon Güçleri için “tehdit” oluşturduğunu söyleyen Pat Ryder, “Türkiye’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırılardan endişeliyiz.” dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD’li 2 yetkili, Reuters’e yaptıkları açıklamada, ABD F-16 savaş uçakları, Rojava’da ABD güçlerinin yakınında bulunan bir Türk SİHA'sını düşürdüğünü aktardı.

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