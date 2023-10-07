Isaac Herzog: "İsrail zor bir zamandan geçiyor"

HABER MERKEZİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme çağrısında bulundu.

Isaac Herzog, Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından X sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

"İsrail zor bir zamandan geçiyor." diyen İsrail Cumhurbaşkanı, İsraillilere çağrıda bulunarak, ordu güçlerinin talimatlarını dinlemelerini, karşılıklı güven ve sükunet göstermelerini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e tüm asker kontrollü geçiş noktalarını kapattı.

Kudüs'e giriş çıkışların tümüyle engellendiği, vatandaşların geçiş noktalarında bekletildiği ve Kudüs'e giriş yollarında trafik yoğunluğunun olduğu belirtildi.

Roket saldırıları sonrası İsrail'in farklı noktalarından siren sesleri yükselirken, polis halka sığınakların yakınında kalma çağrısında bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını ve ilk aşamada 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu da sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını açıklamıştı.

İsrail medyası, Gazze'den düzenlenen roket saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın kişinin yaralandığını aktarmıştı.