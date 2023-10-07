13. Berlin Kürt Film Festivali başladı

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13. Berlin Kürt Film Festivali, Ayşe Polat'ın yönettiği Kör Nokta filmi ile açıldı. Babylon Sineması'nda gösterilen film büyük ilgi gördü.

Kürdistan'ın dört parçasından ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncunun katıldığı festivalin açılışı dün saat 19.00’da yapıldı.

Kör Nokta'yı Berlin'de yaşayan sinemaseverler ilk kez izleme olanağı buldu. Film izlendikten sonra yönetmen Ayşe Polat ve oyuncular sahneye çıkarak izleyicileri selamladı ve soruları yanıtladı.

Şu ana kadar sadece festivallerde gösterilen Kör Nokta filminin, 4 Ocak 2024 günü sinemalarda sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.

Berlin Kürt Film Festivali'de bugün "Baghdat Messi" (Saim Omar Kalifa), Bûka Baranê (Hussein Hassan), Kablumbağalar da Uçar (Bahman Ghobadi) ve Elaha (Milena Aboyan) gösterilirken, "Das Doppelte Lottchen" (Michael Schaak) filmi de çocuklar için izlenecek.

Festivalde toplam 14 kısa filmin yarışacağı Kısa Film Yarışması da bugün başlıyor. Kısa filmlerden 7’si bugün jüri üyeleri Binevşa Bêrîvan, Zübeyde Bulut ve Mohammed Shaikhow’un beğenisine sunulacak.

4 PM, Hooves Beat, The Apple, Nachir, Small Room, Recasted ve Khokoushten Ba Shewazi Nietdchze bugün gösterime girecek kısa filmler. Diğer 7 kısa film ise 8 Ekim Pazar günü izlenecek.

12 Ekim'de sona erecek olan festivalde toplam 50 uzun ve kısa metrajlı film ve belgesel gösterilecek. Filmler bir hafta boyunca üç farklı sinema (Babylon, FSK, Movimento) salonunda izlenebilecek.

Festival her yıl bir ana konuya odaklanıyor. Geçen yıl ana teması Rojavayê Kurdistan olan festivalin bu yıl ki odak noktası ise Rojhilatê Kurdistan olacak.