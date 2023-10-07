Politika

Saldırıların ardından Netanyahu'dan ilk açıklama: "Savaştayız"

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Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu
ortadoğu İsrail Hamas saldırı

HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın başlattığı saldırılar sonrası 50 saniyelik bir video yayınlayarak, "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek." dedi.

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz."

İsrail Başbakanı, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağırılması ve "düşmana karşı eşi görülmemiş bir güçle savaşma" talimatı verdiğini kaydetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldı.

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