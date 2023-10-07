İsrail acil yardım servisi: 22 İsrailli öldü

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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğü ve 70'ten fazla ağır yaralı olduğu duyuruldu.

Kızıl Davut Yıldızı, İsraillilere çağrıda bulunarak kan bağışı yapmalarını istedi.

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın başlattığı saldırılar sonrası 50 saniyelik bir video yayınlayarak, "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah saat 6.00 sularında İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.

Operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldığı açıklandı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları saldırıların "Kudüs'ü savunmak ve topraklarını kurtarmak" amacıyla düzenlendiğini belirtirken, "zafer gününe kadar mücadelelerini sürdüreceklerini" vurguladı.