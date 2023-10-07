AK Parti MKYK listesi belli oldu

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AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde seçilecek , Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. 75 kişilik MKYK’da son gelişmelere göre 26 eski isim yerini korurken, Ak Parti MKYK'sına 49 yeni isim dahil oldu.

Ankara Spor Salonunda toplanan kongre, çalışmalarını sürdürüyor. Delegelere parti yönetimini belirleyecek aday listesinin okunduğu kongrede, partinin Genel Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan olurdu. Kongrede, listenin okunmasının ardından genel başkan ve yönetim organları için oylamaya geçildi.

AK Parti’nin 18 kişilik mevcut MYK’sından 4 isim MKYK listesinde yer almadı. Eski Başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım, eski bakan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, eski bakan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler oldu.

75 kişilik MKYK’da 49 isim listede yer almadı. Bir önceki MKYK’da yer alan 26 isim yerini korudu.

Listedeki yerini koruyan isimler şunlar oldu:

Ahmet Büyükgümüş, Ali İhsan Yavuz, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Hasan Sert, Lütfiye Selva Çam, Hayati Yazıcı, Halil İbrahim Yıldız, Mehmet Kasım Gürpınar, Menderes Türel, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Sevan Sıvacıoğlu, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi, Türk İslam Karakoç ve Vedat Demiröz.

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinde, Abbas Aydın, Abdulmecit Tarhan, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Halit Çokan, Mehmet Altay, Mehmet Hakan Yılmaz, Mehmet Sarı, Muhammet Ali Yılmaz, Nazif Barış Çiftçioğlu, Saliha Dönmez, Vahit Atalan, Salih Çetinkaya, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz'ın isimleri yer aldı.

Merkez Disiplin Kurulu yedek üyeleri ise İsmail Can Gökbudak, Engin Telli, Aydoğan Ahı Akın, Mehmet Kırmız, Yıldız Kara oldu.

Listede Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği adayları Cemal Bekle, İffet Polat ve Tülay Kaynarca olurken, yedek üyeler ise Kemalattin Yılmaztekin ve Enes Şiman oldu.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asıl üyeliği için adaylar da Abdurrahman Öz, Hüseyin Özbakır, İsmail Cenk Dilberoğlu, Sebahattin Karakelle ve Serap Yahşi Yaşar olurken yedek üyeler ise Hilmi Gökçınar ve Osman Karaaslan oldu.