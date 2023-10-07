Mesrur Barzani, Ermenistan’ın Erbil Başkonsolosu ile görüştü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Ermenistan’ın Erbil Başkonsolosu Arshak Manoukian ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamaya göre Ermenistan’ın Erbil Başkonsolosu Manoukian, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla, Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nı ziyaret ettiği belirtildi.

Mesrur Barzani, görev süresince Kürdistan Bölgesi ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için attığı adımlardan ötürü Manoukian’a teşekkür ederek, gelecekteki çalışmalarında kendisine başarılar diledi.

Ermenistan’ın Erbil Başkonsolosu da görev süresi boyunca Kürdistan Bölgesi’nin ilgili kurumlarına gösterdikleri yardım ve desteklerden dolayı şükranlarını sundu.