İsrail'de OHAL ilan edildi

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın bu sabah düzenlediği roket saldırısı ve bazı yerleşim birimlerine silahlı gruplarla girilmesinin ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlatıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Hamas’a bağlı askeri kanat bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

Hamas’ın saldırısı üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

Al Jazeera televizyonu da en az 160 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. Al Jazeera'nin bildirdiğine göre İsrail saldırılarında binden fazla kişi de yaralandı.