Politika

Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı

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HABER MERKEZİ

Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve giderek tırmanan gerilimi görüşmek üzere Arap Birliği'ne bakanlar düzeyinde acil toplantı çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Filistin'in daimi temsilcisi, Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısında bulundu.

Toplantı çağrısının, İsrail'in Filistin halkına yönelik artan şiddeti nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

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