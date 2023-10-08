Yaşam

Afganistan'da depremden etkilenenlerin sayısı açıklandı

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Depremden etkilenen bölgelerden biri-FOTO:AFP
Depremden etkilenen bölgelerden biri-FOTO:AFP
dünya Afganistan deprem

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Taliban yönetiminden yapılan açıklamada, Afganistan'ın Herat vilayetinde yaşanan depremler nedeniyle, binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık bin kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Depremlerde onlarca kişinin de kaybolduğu kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim’de meydana gelen 5,5 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin, bölgede 12'den fazla köyün yıkılmasına neden olduğu belirtilirken, Uluslararası toplumdan mağdurların yardım çağrısına yanıt vermesi talep edildi.

Afganistan'ın batısında İran sınırına yakın Herat vilayetinde 7 Ekim 2023’te, 5,5 ve 6,2 şiddetinde peş peşe deprem meydana geldi.

-Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Afgan kardeşlerinin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazır olduğu kaydedildi.

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