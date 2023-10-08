Politika

Yerlikaya: Arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı

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Ali Yerlikaya
Ali Yerlikaya
türkiye Türkiye operasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari şahsın yakalandığını belirten Yerlikaya, bunlardan 12'sinin 10 yıldan uzun zamandır, 91'inin ise 5 ila 10 yıl arası süredir arandığını aktardı. 

Bakan Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.

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