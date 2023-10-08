Yerlikaya: Arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı
HABER MERKEZİ
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari kişinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari şahsın yakalandığını belirten Yerlikaya, bunlardan 12'sinin 10 yıldan uzun zamandır, 91'inin ise 5 ila 10 yıl arası süredir arandığını aktardı.
Bakan Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.