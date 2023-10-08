Politika

CHP'de 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı

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CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi
türkiye CHP kongre İstanbul

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak. 600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek.

CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti.

Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü.

İstanbul Kongresi, CHP’nin 4-5 Kasım’da yapılacak 38. Olağan Kurultayı öncesi partideki dengelerin nasıl şekillendiğini gösterecek olması açısından kritik bulunuyor.

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