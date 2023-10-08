Politika

Irak Planlama Bakanlığından nüfus sayımı açıklaması

“Irak'ta nüfus sayımı 130 bin kişinin çalışması ile yapılacak”
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Irak Irak nüfus sayımı

HABER MERKEZİ

Irak’ta genel nüfus sayımının yapılabilmesi için 130 bin kişiye ihtiyaç duyulduğu bildirildi.  

Irak Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abdulzehra Hindavi, 2024’te gerçekleştirilmesi planlanan nüfus sayımına ilişkin açıklamada bulundu.

Önümüzdeki yıl yapılması planlanan nüfus sayımı hazırlıklarının sürdüğünü ve süreç için 130 bin kişinin atandığını söyleyen  Sözcü Hindavi, genel nüfus sayımının Kasım 2024'te, deneme nüfus sayımının ise aynı yılın mayıs ayında yapılacağını aktardı.

Sözcü Hindavi, nüfus sayımı gerekliliklerinin sağlanması için birçok şirketle anlaşmaya varıldığını, internet ve telefon hatlarının tüm bölgelerde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Planlama Bakanlığı, Mayıs 2023’te yaptığı açıklamada, nüfus sayımına yönelik hazırlıkların tamamlanması için 15 aya ihtiyaç duyulduğunu ve fon sağlanması halinde bunu gelecek yılın sonuna kadar tamamlamanın beklendiğini duyurmuştu.

Irak’ta en son 1997 yılında genel sayım yapılmıştı. İstatistiklere göre şu anda Irak’ta 42 milyon vatandaş yaşıyor, ancak nüfus sayımı yapılmadığı için kesin sayı verilemiyor.

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