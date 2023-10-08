Çocukların bulduğu bomba evde patladı: 15 ölü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir grup çocuğun oynarken bulduğu ve eve götürdüğü bombanın patlaması sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

KDC'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesinde, bir grup çocuk oyun oynarken patlayıcı bulup Masisi kasabasındaki evine götürdü.

Yerel sakinlerden Telesphore Mitondeke, yerleşim yerindekilerin patlayıcının ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada bombanın patladığını söyledi.

Patlama sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bölgede terk edilmiş ve tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı olduğu biliniyor.