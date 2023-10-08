BAE Devlet Başkanı El Nahyan'dan Neçirvan Barzani'ye davet

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nehyan’ın daveti üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılacak.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin BAE'nin Erbil Başkonsolosu Ahmed el Zahiri'yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklama göre Ahmed el Zahiri, BAE'yi ziyaret etmesi ve COP28’e katılması için BAE Devlet Başkanı El Nehyan’ın resmi davetini Neçirvan Barzani'ye iletti.

Etkinlik, BAE'nin ulusal gününe denk gelecek şekilde 1 ve 2 Aralık'ta Expo Dubai'de gerçekleştirilecek.

BAE öncülüğünde düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’nda (COP28), iklim değişikliği, sonuçlarıyla nasıl başa çıkılacağı ve ülkelerin risklerini azaltmadaki rolleri tartışılacak.

Görüşmede, BAE’nin Irak ile Kürdistan Bölgesi’ndeki yatırım fırsatları, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki durumun da ele alındığı bildirildi.