Politika

Başbakan Barzani, İklim Değişikliği Konferansı'na davet edildi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani-BAE Erbil Başkonsolosu Ahmed el Zahiri
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani-BAE Erbil Başkonsolosu Ahmed el Zahiri
kürdistan Kürdistan Bölgesi BAE Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) davet edildi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, Mesrur Barzani’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Erbil Başkonsolosu Ahmed el Zahiri ile bir araya geldiği belirtildi.

Ahmed el Zahiri’nin, BAE'yi ziyaret etmesi ve COP28’e katılması için BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nehyan’ın davet mektubunu Kürdistan Bölgesi Başbakanı’na ilettiği aktarıldı.

COP28, BAE'nin ulusal gününe denk gelecek şekilde 1-2 Aralık'ta Dubai’de gerçekleştirilecek.

Konferansta, iklim değişikliğinin dünya üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve bunlarla mücadele konuları ele alınacak.

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