İsrail’den dünya genelindeki diplomatlarına: Evden çıkmayın

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İsrail, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına çağrıda bulunarak, dikkatli olmalarını istedi.

Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle "dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna" geçirdi.

Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.

-Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki İsrailliler tahliye edildi

İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında da açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

Ordu daha önce 6 yerleşim birimindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın 5 deniz botu ile gece saatlerinde İsrail'e sızmaya çalıştığı ancak eylemin bertaraf edildiği vurgulanırken, Gazze Şeridi'nde İsrail'e yönelik saldırı için hazır bekleyen bir başka botun ise hedef alındığı aktarıldı.