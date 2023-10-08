Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden Türkiye'nin saldırılarına kınama
HABER MERKEZİ
Suriye Kürt Ulusal Konseyi, Türkiye’nin Rojava Kürdistanı’na düzenlediği saldırıları kınayarak, saldırıların durdurulmasını istedi.
Suriye Kürt Ulusal Konseyi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 5 Ekim’de Rojava’nın farklı bölgelerine bombalı saldırı düzenlendiği belirtilirken, bombardımanlarda aralarında yaşamını yitirenlerinde bulunduğu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bombardımanlarda bölgenin altyapısı ve elektrik santralinin zarar gördüğü, vatandaşların da durumdan endişe duyduğu kaydedildi.
Türkiye'ye Rojava Kürdistanı’na yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulunulan açıklamada, güvenliğin sağlanması için PKK'nin de bölgenin iç işlerine karışmaması istenildi.
Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma Suriye krizine siyasi çözüm bulması ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde acil adım atması çağrısında bulunuldu.