Irak Yüsek Seçim Komisyonu: 2006 doğumlular oy kullanabilecek

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Kürdistan parlamento seçimlerine hazırlık amacıyla 2006 doğumlular için veri yenileme ve kayıt aşamasının açıldığı bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, Al Iraqiya kanalına yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi seçimlerinin hazırlık sürecine değindi.

“2006 doğumlular, 25 Şubat 2024’te yapılması planlanan Kürdistan Parlamento seçimlerine katılacak.” diyen Sözcü Galayi, “Komiserler Kurulu, 2006 doğumlu seçmenler için 10 Ekim'den itibaren 10 günlük yenileme ve kayıt aşamasının başlatılmasını onayladı.” ifadesini kullandı.

Kararın, 2006 doğumluların hakkını korumak amacıyla alındığı kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 3 Ağustos 2023’te yaptığı açıklamada, Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenecek Kürdistan parlamento seçimlerinin tarihini 25 Şubat 2024 olarak ilan etti.