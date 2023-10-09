CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı seçildi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığını Özgür Çelik kazandı. Çelik görevi Canan Kaftancıoğlu’ndan devralacak.

CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi'ndeydi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi dün saat 08.00 itibarıyla başlayıp gece geç saatlere kadar sürdü.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarıştı.

Özgür Çelik, 342 delegenin oyunu alarek, 310 oy alan Cemal Canpolat'a 32 oy fark atarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu.

Kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.

Çelik, sonucun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Bu bir zafer konuşması değil. Biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik’i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız.” sözleriyle Özgür Çelik’i tebrik etti.