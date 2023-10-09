Türkiye, Rojava'da emniyet merkezi dahil birçok noktayı hedef aldı

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Türk savaş uçaklarının, Rojava’nın Dêrik ilçesine bağlı Koçerat köyündeki emniyet merkezini bombaladığı ve yaralıların olduğu açıklandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rojava’ya yönelik düzenlediği hava operasyonunda YPG tarafından kullanılan petrol tesisi, sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Rojava’da YPG’ye ait hedeflere dün gece saat 22.00'de hava operasyonları düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir."

PKK’ye yakınlığıyla bilinin ANF’de yer alan haberde ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dün gece saatlerinde Dêrik, Eyn Îsa, Tirbespiyê, Til temir, Kobanê, Minbic, Şehba, Amûdê ve Hesekê’ye yönelik hava harekatı düzenlediği belirtildi.

ANHA’da yer alan haberde de TSK’nin, Dêrik ilçesine bağlı Koçerat köyündeki emniyet merkezini bombaladığı ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Habere göre Dêrik’teki hastaneler, kana ihtiyaç duyduklarını duyurdu.