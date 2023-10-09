Irak ile Türkmenistan'dan doğal gaz anlaşması: Irak'a yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp doğal gaz ihraç edilecek

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Irak'taki elektrik santrallerine Türkmenistan doğal gazı tedariki konusunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, Türkmenistan, Irak'a yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor.

Türkmenistan Altın Asır televizyon kanalının haberinde, Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Maksat Babayev ve beraberindeki heyetin, Bağdat'ta Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fadel ile bir araya geldiği belirtildi.

İki ülke arasında enerji sektöründeki iş birliğinin ele alındığı görüşmede, Türkmengaz Devlet Kurumu ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında gaz sektöründe iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde İran üzerinden ikili para takası (swap) yöntemiyle yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp Türkmen doğal gazının Irak’a gönderilmesi planlanıyor.

Aktarım için İran Ulusal Gaz Şirketi ile görüşmeler de yapılıyor.

Irak Elektrik Bakanlığından 6 Ekim’de yapılan açıklamada, elektrik santrallerinin işletilmesinde kullanılacak gazın ithalatına ilişkin Türkmenistan ile mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Türkmenistan gazının Irak'a naklinin İran üzerinden olacağı, dolayısıyla konunun daha fazla görüşülmesi gerektiği de kaydedildi.