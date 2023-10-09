Politika

ABD'nin Lübnan Büyükelçiliğinden vatandaşlarını uyarı

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ortadoğu ABD Lübnan saldırı İsrail Hamas

HABER MERKEZİ

ABD'nin Lübnan Büyükelçiliği, İsrail ile Filistinli gruplar arasında bu hafta başlarında başlayan çatışmalar nedeniyle İsrail'deki durumun "öngörülemez" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin Lübnan Büyükelçiliğinin, resmi X hesabından yapılan açıklamada, bölgede bulunan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

CNN News’in haberine göre yaşanan olaylarda İsrail’de bulunan en az 4 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi.

Yönetim yetkililerinin Kongre'yi sayının önümüzdeki günlerde artabileceği konusunda uyardığı belirtilirken,  ABD vatandaşlarının Hamas tarafından esir tutulduğu yönündeki doğrulanmamış raporların  ABD yönetimince araştırıldığı vurgulandı.

Hamas, cumartesi günü İsrail'e yönelik büyük ve ani bir saldırı başlattı. İsrail ordusunun da saldırılara yanıt vermesiyle, karşılıklı saldırılarda yüzlerce kişi yaşamını yitirirken yüzlercesi de yaralandı.

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