İran, İsrail'e saldırının arkasında oldukları yönündeki iddiayı reddetti

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “İran'a karşı yapılacak her aptalca eyleme yıkımla karşılık verilecek.” dedi.

Nasır Kenani, yaptığı basın açıklamasında, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, çıkan haberleri yalanladı.

“ABD uçak gemilerinin İsrail'e konuşlandırılması Washington'un Filistinlilere yönelik düşmanlığının bir parçası olacaktır.” diyen Sözcü Kenani, “İran’ı tehdit edecek har hangi bir taraf, İran'a karşı yapılacak her aptalca eyleme yıkımla karşılık verileceğini bilmeli.” ifadesini kullandı.

Nasır Kenani, “İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ana misyonunun işgalci İsrail rejimine karşı Filistin meselesine, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına destek vermektir. Şüphesiz teşkilatın toplantısı İslam ülkelerinin yerel ve uluslararası kapasitelerince Filistin halkına siyasi, askeri ve insani destek sağlamalarına avantaj sağlayacak.” diye konuştu.

Sözcü Kenani, “Filistin halkının 75 yıldır İsrail tarafından ihlal edilen haklarını geri almak için tüm güçlerini kullanılmasının meşru hakları olduğunu” söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü sabah erken saatlerde İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. İlk etapta Gazze'den İsrail yönüne 5 bin roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, şu ana kadar 470 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 100’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail basını da Filistinli grupların saldırısı sonucu son iki günde 700'den fazla İsraillinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2 bin 200 kişinin de yaralandığını bildirdi.