Başbakan Barzani, Almanya'nın yeni Irak Büyükelçisi'ni kabul etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Almanya'nın yeni Irak Büyükelçisi Christiana Homann, Kürt halkının ve tüm oluşumların haklarının Irak Anayasası çerçevesinde korunması gerektiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanlığının açıklamasına göre Mesrur Barzani, Almanya'nın yeni Irak Büyükelçisi Christiana Homann ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Barzani’nin Homann’a yeni görevinde dolayı başarılar dilediği görüşmede, Irak ile Kürdistan Bölgesi arasındaki sorunların giderilmesi ele alındı.

Görüşmede, federal sisteme saygı duyulması ayrıca Kürt halkı ile tüm oluşumların haklarının Irak Anayasası çerçevesinde korunması gerektiği vurgulandı.

Christiana Homann ise Almanya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile özellikle yatırım ve ticaret alanlarında ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.