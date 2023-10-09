Politika

Başbakan Barzani, Almanya'nın yeni Irak Büyükelçisi'ni kabul etti

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani Almanya

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Almanya'nın yeni Irak Büyükelçisi Christiana Homann, Kürt halkının ve tüm oluşumların haklarının Irak Anayasası çerçevesinde korunması gerektiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanlığının açıklamasına göre Mesrur Barzani, Almanya'nın yeni Irak Büyükelçisi Christiana Homann ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Barzani’nin Homann’a yeni görevinde dolayı başarılar dilediği görüşmede, Irak ile Kürdistan Bölgesi arasındaki sorunların giderilmesi ele alındı.

Görüşmede, federal sisteme saygı duyulması ayrıca Kürt halkı ile tüm oluşumların haklarının Irak Anayasası çerçevesinde korunması gerektiği vurgulandı.

Christiana Homann ise Almanya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile özellikle yatırım ve ticaret alanlarında ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv