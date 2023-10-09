Türkiye Enerji Bakanı, Irak’ı tekrardan ziyaret edecek

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Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere Irak'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Reuters'in Irak Petrol Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı raporuna göre Bayraktar, Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatının tekrardan başlatılmasını görüşmek için Irak’a gelecek.

Raporda, Bayraktar’ın ziyaretini ne zaman gerçekleştireceğine ilişkin bilgiye yer verilmezken, "mali ve teknik sorunların, Bağdat'ın talebi üzerine Mart ayı sonundan bu yana durdurulan petrol ihracatının yeniden başlamasını engellediği" vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu yıl içerisinde Irak’a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bakan Bayraktar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 24 Ağustos’ta Irak ve Kürdistan Bölgesini ziyaret etti.

Petrol ihracatının durmasından önce Kürdistan Bölgesi'nden günde yaklaşık 450 bin varil, Kerkük'ten ise boru hattıyla Ceyhan limanından 250 varil petrol ihraç ediliyordu.

Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen davanın 25 Mart 2023’te karar bağlanmasının ardından Ceyhan limanından petrol sevkiyatı durduruldu.

Kürdistan Bölgesi yetkililerine göre petrol sevkiyatının durdurulması yaklaşık 6 milyar dolar zarara mal oldu.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizayi ise pazar günü yaptığı açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere’li yetkililerin Kürdistan Bölgesi'nden petrol sevkiyatının tekrardan başlaması için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.