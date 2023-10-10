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Ankara'da yangın: 6 aylık bebek öldü

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türkiye Ankara yangın itfaiye

HABER MERKEZİ

Ankara’da 3 katlı bir apartmanın 1. katında çıkan yangında 6 aylık bir bebek yaşamını yitirdi, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İrfan Caddesi’nde bulunan ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı 3 katlı apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların içinde bulunan 6 aylık bir bebeğin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2’si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Yangınla ilgili soruşturma da başlatıldığı bildirildi.

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