İsrail elektriğin ardından Gazze'ye su akışını kesti: Saldırılarda can kaybı yükseldi

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İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini bildirirken, Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail’in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 704’e yükseldiğini duyurdu.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

Dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyuran Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

-İsrail, hava saldırılarının yanı sıra, denizden de Gazze'yi vurmaya başladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

-İsrail saldırılarında Gazze ve Batı Şeria'da ölenlerin sayısı 704 oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayılarını güncelledi.

Açıklamada, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in askeri tehditleri nedeniyle yaklaşık 123 bin sivilin Gazze'de yerinden edildiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hamas'a vereceğimiz yanıt Orta Doğu'yu tamamen değiştirecek. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak." dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü sabah erken saatlerde İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. İlk etapta Gazze'den İsrail yönüne 5 bin roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.