Politika

2023 MERI Formu, Erbil’de başladı

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MERİ Formu-FOTO:K24
MERİ Formu-FOTO:K24
kürdistan MERI Irak Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) Formu, yüzlerce akademisyen, hükümet yetkilisi, araştırmacı, yerli ve yabancı gazetecinin katılımıyla başladı.

Erbil’de saat 9.20’de başlayan formda Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yaşanan sıcak gelişmeler ele alınacak. MERI Başkanı Dr. Dilawer Aladdin’in açılış konuşması ile başlayan formda 7 panel ve tartışma gerçekleştirilecek.

Musul Valisi Necim Cuburi, araştırmacılar, yerel yetkililer, akademisyenler ve din adamlarının katılımıyla düzenlenen ilk panelde Musul halkının ihtiyaçları ile önerileri ele alınacak.

İki gün sürecek formun, çarşamba günü saat 6.30’da sona ermesi bekleniyor.

"Hepimiz için Irak, Irak ve komşu ülkeleri, Bağdat ve Erbil ilişkisi ile sorunların çözümü" formun ana temalarını oluşturuyor.

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